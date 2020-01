kj auto - Wypożyczalnia Samochodów

kj auto - to lokalna wypożyczalnia samochodów osobowych i busów w Kętrzynie. Zapewniamy najlepszy komfort wynajmu aut w okolicy. W swojej flocie posiadamy samochody rożnych klas i marek, od ekonomicznych (Opel Corsa, Suzuki Baleno) po klasę średnią (Opel Astra, Citroen C-Elysee) oraz klasę wyższą (Renault Latitude, Mercedes Klasa S). W naszej wypożyczalni posiadamy również 9 osobowego busa marki Citroen Jumpy. Jako wypożyczalnia samochodów kj auto oferujemy indywidualne podejście do klienta oraz najlepszą obsługę. W kj auto wynajmiesz auto na dni (Wynajem Krótkoterminowy), miesiące (Wynajem Średnioterminowy), weekendy (Wynajem Weekendowy).Wypożyczalnia busów to najlepsze rozwiązanie dla podróżujących większą liczbą osób. Nasze pojazdy mogą pomieścić 9 pasażerów. Wynajem busa to doskonałe rozwiązanie podczas wyjazdu na wycieczki z rodziną, szkolenia, wyjazdy zagraniczne, spotkania biznesowe, konferencje, szkolenia.Nasz firma zajmuje się również wynajmem aut zastępczych z OC sprawcy. Poszkodowanym w wyniku kolizji/wypadku przysługuje pojazd zastępczy tej samej klasy co uszkodzony, którego koszt wynajmu pokrywa ubezpieczyciel. Auto zastępcze z OC sprawcy przysługuje zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom prywatnym.Ponadto zajmujemy się się odzyskiwaniem odszkodowań dla osób poszkodowanych. Bez względu na rodzaj doznanej szkody osobowej czy majątkowej.Wypożyczalnia samochodów działa na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Istnieje możliwość podstawienia samochodu w dowolne miejsce: Barczewo, Bartoszyce, Biała Piska, Biskupiec, Bisztynek, Braniewo, Dobre Miasto, Działdowo, Elbląg, Ełk, Frombork, Giżycko, Gołdap, Górowo Iławeckie, Iława, Jeziorany, Kętrzyn, Kisielice, Korsze, Lidzbark, Lidzbark Warmiński, Lubawa, Mikołajki, Miłakowo, Miłomłyn, Młynary, Morąg, Mrągowo, Nidzica, Olecko, Olsztyn, Olsztynek, Orneta, Orzysz, Ostróda, Pasłęk, Pasym, Pieniężno, Pisz, Reszel, Ruciane-Nida, Ryn, Sępopol, Susz, Szczytno, Tolkmicko, Węgorzewo, Wielbark, Zalewo.