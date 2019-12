Kancelaria Adwokacka Adwokat Natalia Szaflarska

Kancelaria Adwokacka Szaflarskiej zaprasza do skorzystania z usług tych wszystkich, którzy potrzebują skorzystać z pomocy prawnej. Czeka Cię rozwód? A może potrzebujesz pomocy w kwestii kredytu "we frankach"? Prawnicy kancelarii specjalizują się w wielu dziedzinach prawa. Jest to między innymi prawo: cywilne, karne i wykroczeń, rodzinne i opiekuńcze, spadkowe, administracyjne. Ponadto adwokaci specjalizują się w sprawach dotyczących kredytów "we frankach" a także w sprawach odnośnie odszkodowań. Informacje na stronie: https://kancelariaszaflarscy.pl/