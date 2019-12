Jan Paweł Tomaszewski to ceniony trener motywacyjny. Swoją autorską ofertę szkoleń i warsztatów adresuje do przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i każdego, kto chce się rozwijać. Prowadzący dba o to, aby motywacja pracowników firm biorących udział w sesjach stała się silniejsza niż kiedykolwiek.