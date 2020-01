JakDzialaFiltrPH

Filtry umożliwiają zmiękczyć wodę kranową. Oprócz tego, chroni one także zatrzymywaniu się kamienia na naszych urządzeniach AGD. Poprzez co, bardzo polepszają zarówno smak, jak i wygląd naszej wody, jaka staje się zdrowa i klarowna. Taką wodę możemy wykorzystać do wytwarzania ciepłych, a ponadto zimnych pokarmów, jak też zup bądź także innych dań obiadowych. Jeśli idzie o naszą firmę, to obecnie mamy do wyboru kilka wariantów filtrów, a dokładniej mówiąc 4. Jednym z nich jest filtr Ph+. Filtry te pozwalają spełnić pragnienie zmineralizowaną wodą, która ma właściwości zasadotwórcze.