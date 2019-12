Hotel Sevilla Gold

Nasz hotel to nowo-wybudowany obiekt, działający od 2019 roku. Dysponujemy 28 przestronnymi dwuosobowymi pokojami, wyposażonymi w tv, internet, miejsce do pracy, klimatyzację. Do dyspozycji gości posiadamy dwie w pełni wyposażone, nowoczesne sale bankietowo-konferencyjne 70 i 500 osobowe.Dla klientów firmowych oferujemy organizację szkoleń i konferencji. Dysponujemy dwiema nowoczesnymi oraz multimedialnymi salami bankietowymi, które mogą pomieścić nawet od 80 do 500 osób. Nasz profesjonalny, wykwalifikowany, a przede wszystkim kompetentny zespół dołoży wszelkich starań, aby organizacja eventu przebiegła sprawnie i bezproblemowo.