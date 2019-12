Hotel New Skanpol to najpopularniejszy obiekt noclegowy w centrum Kołobrzegu. Doskonała lokalizacja, zaledwie 15 minut spacerem do morza, otoczenie malowniczego parku oraz Aqua Center i SPA to główne atuty Hotelu. Ponadto mile widziane są również małe zwierzęte domowe, zapewniamy strzeżony parking i darmowe wi-fi. Personel Hotelu New Skanpol w Kołobrzegu tworzy zespół wykwalifikowanych, doświadczonych i zawsze uśmiechniętych pracowników. Wszystko po to aby każdy gość czuł się jak u siebie w domu.