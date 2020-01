Hotel Europejski Wrocław

Hotel Europejski należący do Historycznych Hoteli Wrocławia, zlokalizowany w samym centrum Wrocławia oferuje pokoje o wysokim standardzie, łącząc tradycję z nowoczesnością. Znakomite położenie hotelu w pobliżu Rynku, Ostrowa Tumskiego czy Panoramy Racławickiej sprawia, że hotel jest idealnym miejscem do zatrzymania się podczas pobytu we Wrocławiu. Wykwalifikowany personel dokłada wszelkich starań aby każdy gość hotelu był w pełni zadowolony z pobytu, a znakomita kuchnia sprosta wymaganiom nawet najbardziej wybrednego podniebienia.