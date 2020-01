Witamy w Gracji!Do Państwa dyspozycji oferujemy dwie przestronne i klimatyzowane sale.Organizujemy: Wesela, Chrzciny, Komunie, Studniówki, Bale studenckie, Przyjęcia firmowe, Szkolenia i konferencje.Oferta - Wesele 2020Pełna oferta weselna na rok 2020 dostępna jest pod linkiem poniżej:http://www.gracja.bialystok.pl/wp-content/uploads/wrzucone/WESELE%20Gracja.pdfOferta - Chrzciny 2020http://www.gracja.bialystok.pl/wp-content/uploads/wrzucone/CHRZCINY%20Gracja.pdfWolne terminy oraz zdjęcia z przygotowań do przyjęć mogą Państwo podejrzeć na stronie www.gracja.bialystok.pl/terminarz oraz na naszym fb www.facebook.com/gracja.bialystokZapraszamy do Gracji w celu obejrzenia sal bankietowych od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17, w soboty w godzinach 9-16.