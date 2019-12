Gabinet Kosmetologiczny Anna Jurgielaniec

Przychodząc do mojego gabinetu możesz się czuć się w pełni zaopiekowana. Przeprowadzam szczegółowy wywiad (nie ma takich informacji dotyczących zdrowia, które bym uznała za nieistotne, wszystko jest ważne), a działania, które następnie podejmuję, z reguły są wielokierunkowe. Proponuję zabiegi i długofalowy sposób postępowania, dobieram kosmetyki. Następnie, gdy czas mija a kosmetyki zaczynają działać, interesuje mnie jak skóra się zachowuje. Czy dobrze toleruje wszystkie zalecone specyfiki. Ważna jest dla mnie współpraca, czuwam nad przebiegiem całości leczenia i pielęgnacji.Dzięki temu pacjenci nazywają mnie „kosmetologiem na dobre i na złe”. To jest moja misja i sens mojej pracy. Jeśli chcesz osiągnąć naprawdę dobre rezultaty pielęgnacji swojej skóry, zapraszam do gabinetu!Do zobaczenia, Anna Jurgielaniec