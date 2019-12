G2S ANNA JEZIERSKA

Jesteśmy wykwalifikowaną grupą ekspertów ds. ochrony danych osobowych, zajmujemy się optymalizacją i wdrożeniem procesów ochrony danych osobowych od ponad 10 lat. Nasz zespół to profesjonaliści posiadający obszerną wiedzę w obszarze prawnym, informatycznym oraz fizycznym.Co robimy?Naszym celem jest zapewnienie Klientom wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony przetwarzanych danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Pomagamy Firmą chronić dane osobowe, minimalizując ryzyko związane z kontrolą, wyciekiem lub ich utratą. Dostarczamy kompleksowe rozwiązania pomagające zapewnić zgodność z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO). Wiedzą dzielimy się w sposób zrozumiały, mając na uwadze, że nie każdy jest Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Chętnie podpowiadamy, jak chronić dane własne i firmowe, co jest szczególnie istotne w kontekście zagrożeń związanych z wyciekiem wrażliwych informacji poza organizację.Swoją propozycję współpracy kierujemy do każdej firmy, która chce wdrożyć skuteczne procedury ochrony danych osobowych swoich pracowników i klientów oraz chce poznać zasady ochrony danych osobowych w tym uzyskać formalną zgodność z RODO (GDPR) a co za tym idzie zminimalizować ryzyko naruszeń oraz wycieku danych.