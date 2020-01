Fundament Przedszkole Montessori Józefów

Przedszkole Józefów. Jesteśmy placówką wyposażoną w pomoce montessoriańskie oraz spełniającą założenia rytmu pracy pedagogiki Montessori. Postanowiłyśmy wyjść spoza sztywnych ram owej pedagogiki i dodać elementy swobodnej zabawy. Czyli w naszym przedszkolu nie tylko znajdują się pomoce Montessori, z którymi dziecko pracuje ale również, tematyczne kąciki przeznaczone na swobodną, spontaniczną zabawę , po to aby w naturalny sposób uczyć się nawiązać wzajemne relacje z rówieśnikami.Program edukacyjny i wychowawczy realizuje podstawę programową przy użyciu programu „Odkryjmy Montessori raz jeszcze”, zatwierdzoną przez MEN. Jesteśmy placówką pracującą na zasadach etyki chrześcijańskiej zawartej w nauczaniu Kościoła Katolickiego.Żłobek Józefów.Nasze miejsce jest skierowane do dzieci w wieku od 18 miesięcy do 3 lat. Jesteśmy placówką alternatywną opierającą się na pedagogice Montessori. Naszym zadaniem w pierwszej kolejności jest rozwijać niezależność i samodzielność dziecka. Opiekun jest tylko spoiwem pomiędzy dzieckiem, a jego otoczeniem. Hasłami przewodnimi w naszym żłobku są spokój, uporządkowanie czyli harmonia, ponieważ dzieci od najmłodszych lat mają naturalną potrzebę porządku i przewidywalności co daje im poczucie bezpieczeństwa czyli komfort.Edukacja Domowa. Centrum Edukacji domowej jest miejscem, które wychodzi naprzeciw potrzebom rodziców i dzieci, szukających alternatywy w sposobie edukacji.Tworzymy miejsce, zrzeszające dzieci w Edukacji Domowej. Dzieci w wieku szkolnym posiadają naturalny entuzjazm do odkrywania świata, a równocześnie są już intelektualnie gotowe do poznawania reguł, według których on działa, aby to pielęgnować należy młodemu człowiekowi towarzyszyć w tym czasie, oraz stworzyć sprzyjające ku temu otoczenie. Wiek szkolny jest wiekiem w którym regularny kontakt z grupą społeczną jest bardzo ważny w tym okresie rozwija się wiele umiejętności społecznych i bliskich relacji dlatego też stworzyliśmy taką przestrzeń również dla dzieci i rodziców chętnych wyruszyć w podróż z nami z alternatywną edukacją. Przestrzeń naszej szkoły jest przytulna, można się w niej poczuć jak w domu, pobudzają wszystkie zmysłysensoryczne, a rozwój poznawczy wspierają pomoce montessoriańskie, ale również korzystamy z szerokiego wachlarzu różnych metod nauczania nie tylko Montessori. Chcemy aby dziecko czuło się w naszej kameralnej przestrzeni wolne, w dobrym słowa tego znaczeniu, szanowane, obdarowane ufnością i czuło radość z tego co robi. Nad samopoczuciem i poznawczą sferą Młodych Ludzi czuwa Pani Ania Michna Nauczyciel Montessori, w asyście nauczyciela wspomagającego dla których indywidualne podejście, wybory i decyzje dzieci są najważniejsze.Grupa Dzieci w Edukacji Domowej jest kameralna mieszana wiekowo.