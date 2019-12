Fotolustro - Twojefotolustro.pl - lepsze niż fotobudka -Wrocław | Dolny Śląsk

Fotolustro to niesamowite wrażenia na imprezie, to gwarantujemy. Każdy wie czym jest fotobudka, natomiast czym jest fotolustro? To zdecydowanie bardziej atrakcyjna wersja fotobudki, ponieważ potrafi... mówić! wyświetla wesołe animacje oraz robi cudowne zdjęcia.