Firma FORM-BUD kieruje swoją ofertę do osób, które: • marzą o posiadaniu własnego domu, • chcą mieć dom przyjazny ich zdrowiu i planecie, • pragną móc szybko wprowadzić się do własnego lokum, • nie dysponują dużym budżetem, • pragną zamieszkać w domu drewnianym lub z bali.Jest to też znakomita oferta dla osób zorientowanych ekologicznie, które nie chcą przyczyniać się do zanieczyszczania środowiska poprzez silne ogrzewanie domu szkodliwymi paliwami. Ekologiczne domy drewniane tworzone przez tę firmę posiadają bowiem mnóstwo rozwiązań, które przyczyniają się do zatrzymywania ciepła w domu, co pozwala istotnie zmniejszyć koszty ogrzewania. Sprawia to też, że domy kanadyjskie są znacznie tańsze w utrzymaniu niż budynki murowane. Nic więc dziwnego, że budowa domów szkieletowych uznawana jest za branżę przyszłości - szczególnie, że ekologiczne rozwiązania wymuszają zmieniające się przepisy prawa.Firma oferuje też całkowicie gotowe do zamieszkania domy z bali pod klucz. Prezentują się one bardzo ekskluzywnie. Mogą służyć do wynajmowania w celach turystycznych, ale nic nie stoi na przeszkodzie też, by mieszkać w nich przez cały rok. Są do tego świetnie przygotowane.