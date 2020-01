Fo-To Karol Wieniawski Fotografia Ślubna

Oferta na rok 2020.Oferuję Wam obsługę fotograficzną w Dniu Waszego Ślubu i Wesela. W cenie 950 zł (lub 1125 zł z fotoalbumem) otrzymujecie wykonanie pełnego fotoreportażu z tego dnia. Jeżeli chcecie mogę z Wami być od przygotowań przedślubnych, poprzez Ślub, przyjęcie Weselne, aż po oczepiny. Postaramy się również wspólnie wygospodarować czas w dniu Ślubu na wykonanie ślubnej sesji fotograficznej. Wykonanie sesji ślubnej w innym terminie również jest możliwe, przy czym jest to usługa dodatkowo płatna.Zdjęcia przygotuję dla Was w profesjonalnym, licencjonowanym programie graficznym i przekażę na okolicznościowej, przenośnej pamięci pendrive USB (min. 16GB) w estetycznym etui z grawerem/nadrukiem na pamięci oraz pudełku. A jeżeli chcecie dodatkowo otrzymać wybrane, najważniejsze zdjęcia również w pięknym fotoalbumie Premium w twardej oprawie i na twardych eleganckich kartach, to wtedy przygotuję taki album dla Was (format 25x25, 30 stron). Cena za fotoalbum to dodatkowe 175 zł, a kwota za całość obsługi wyniesie wtedy 1125 zł. Dodatkowo, jako GRATIS, przygotuję dla Was fotocast - kilkuminutowy film z dynamicznie zmieniającymi się wybranymi zdjęciami z podkładem muzycznym. To świetna metoda, poza książkowym fotoalbumem, prezentacji zdjęć z Waszego Ślubu i Wesela, gdzie w ciągu kilku minut możecie przedstawić swoje najlepsze zdjęcia w przyjemny i ciekawy sposób. Możecie to zrobić np. na ekranie telewizora, komputera lub smartfona.Dodatkowe wskazówki i informacje.1. W cenie oferty uwzględniony jest również jednorazowy dojazd na miejsce Ślubu i Wesela w promieniu do 60km od mojego miejsca zamieszkania (Mysłowice, woj. śląskie). Nie martwcie się, jeżeli mieszkacie dalej, chodzi mi wyłącznie o pokrycie dodatkowych kosztów za paliwo, które mogą wyniknąć na dłuższej trasie, tak więc pytajcie, dopłata nie będzie duża, wyliczę ją indywidualnie.2. W chwili obecnej działam na zasadzie działalności nierejestrowej, co jest możliwe w Polsce od 2018 roku. W ciągu rok wykonuję do 12 reportaży ślubnych, co gwarantuje Wam indywidualne podejście do każdego reportażu, a dodatkowo niską cenę. Nie wykonuję kilkudziesięciu reportaży w roku, mam dzięki temu czas na rzetelne przygotowanie materiału i mogę zaoferować relatywnie szybki termin na jego przekazanie w Wasze ręce (maksymalnie do 3 miesięcy).3. Jestem niezależnym fotografem, działam samodzielnie, podpisując ze mną umowę macie pewność, że to ja będę Wam wykonywał zdjęcia i je dla Was będę je przygotowywał.4. Oferta nie jest "sztywna". To znaczy, możemy ją dostosować do Waszych potrzeb i oczekiwań oraz indywidualnie wycenić.5. Promocja ważna do odwołania lub do wyczerpania wolnych terminów na 2020 rok (średnio wykonuję jeden reportaż w miesiącu). Proszę pytać o wolne terminy.Zachęcam do współpracy!