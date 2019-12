Firma Flowrolls prowadzi sklep internetowy, w którym dostępne są akcesoria związane z CBD. W ofercie znajdują się wysokiej klasy waporyzatory przenośne, waporyzatory stacjonarne, susz CBD, wagi, akcesoria do waporyzatorów, zapalniczki i młynki. Artykuły te pochodzą od renomowanych producentów, wśród których znajdują się firmy takie jak m.in. Da Vinci, DynaVap, Arizer, Flowermate, Fenix, Ghost Pax i wiele innych. Ich cechą wspólną jest wysoka jakość wykonania i zastosowanych komponentów. Waporyzacja jest doskonałą alternatywą w stosunku do palenia tradycyjnego, gdyż maksymalnie redukuje ilość substancji smolistych. Substancje aktywne są odparowywane a inhalacja odbywa się bez dymu. Produkty i surowce są w pełni legalne z punktu widzenia polskiego prawa. Flowrolls posiada oddziały w Warszawie i Amsterdamie, dzięki czemu z ofertą docieramy do klientów w całym kraju, kontynencie a nawet w świecie. Towar jest objęty gwarancja i dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej w dyskretnych paczkach.