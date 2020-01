Filtryodwroconejosmozy

Filtracja wody za pomocą odwróconej osmozy to nowoczesne rozwiązanie, które dało ludzkości możliwości odzysku wody słodkiej do picia oraz wody przeznaczonej do zastosowania w niezwykle wielu procesach technologicznych, gdzie wręcz wymaga się doskonałej jakości wody oraz jej czystości. Przebieg osmozy został wykryty w latach 50 tych w USA jako proces odsalania wody morskiej. W naturze jesteśmy w stanie napotkać materiały, jakie przepuszczają roztwory selektywnie czyli w jednym kierunku. Zjawisko to występuje właściwie u wszystkich organizmów żywych.