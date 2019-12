FiltrowanaczyMineralna

Woda to podstawa działania naszego organizmu, w końcu w znacznej części składamy się oczywiście z wody. Reguluje ciepłotę ciała, oddziałuje dobrze na układ krążenia, polepsza trawienie, nawilża skórę- to jedynie niektóre spośród jej zbawiennego wpływu na ludzkie ciało. Dlatego też lekarze oraz specjaliści są zgodni- dojrzały człowiek powinien pić nawet 2,5 litra wody dziennie! Tylko jakiej- zwykłej czy mineralnej? Na potrzeby gospodarstwa domowego możemy filtrować wodę na co najmniej kilka sposobów. Nabyć możemy filtry przelewowe (instalowana tuż przy punkcie poboru wody), filtry nadkranowe, dzbanki oczyszczające lub butelki z filtrami.