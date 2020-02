Filmowanie i Fotografia M&E

Fotografowanie ślubu i Wesela - 1700 złWykonanie zdjęć , od przygotowań do godz. 1:00, od 600 do 800 zdjęć na płycie DVD, 40 wywołanych zdjęć (po obróbce) w ślubnym albumie. Sesja foto w plenerze tego samego dnia GRATIS !Sesja w plenerze innego dnia - 400 złFilmowanie Full HD - 2700 złFilmowanie od przygotowań do godz. 1:00. Czas gotowego filmu około 120 minut z teledyskiem zawartym w filmie. Film nagrany na płytach z ozdobnym nadrukiem w ślubnym etui. Możliwość nagrania na pendrive'a dostarczonego przez klienta lub udostępnienie zabezpieczonego filmu w internecie do wglądu dla gości.Filmowanie Full HD + Fotografowanie - 3700 złFilmowanie od przygotowań do godz. 1:00. Czas gotowego filmu około 120 minut z teledyskiem zawartym w filmie. Czas pracy fotografa taki sam jak operatora kamery, 40 wywołanych zdjęć po obróbce w formacie 10x15 w ślubnym albumie + trzy wywołane zdjęcia w formacie 15x21 w ramkach. Sesja Wideo+Foto w plenerze tego samego dnia gratis. Pozostałe zdjęcia około 1000 szt. nagrane na płycie DVD. Płyty z filmem i zdjęciami pokryte ozdobnym nadrukiem i umieszczone w skórzanym etui. Możliwość nagrania na pendrive'a dostarczonego przez klienta lub udostępnienie zabezpieczonego filmu w internecie do wglądu dla gości.Filmowanie Dronem - 400 złSesja Foto lub Wideo innego dnia – 400 zł