Szukają Państwo studia filmowego do stworzenia niezapomnianej reklamy? Czy stoją Państwo przed wyborem speców do postprodukcji obrazu i dźwięku? FDR Studio zgłasza się z całą plejadą usług i propozycji. Nie boimy się żadnego scenariusza, podejmiemy się każdego wyzwania, wykonany każdy film i zrobimy to z pełnym zaangażowaniem i w uczciwej cenie. Przy tym wszystkim gwarantujemy wysoką jakość obsługi Klienta, która przekłada się na absolutny komfort pracy. Najlepiej przejść na naszą stronę, gdzie można znaleźć dużo więcej informacji na ten temat. Zachęcamy też do kontaktu – odpowiemy na wszystkie pytania.