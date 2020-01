Platforma Estetio dedykowana jest dla właścicieli i menadżerów salonów fryzjerskich, barberów i salonów kosmetycznych. To doskonałe narzędzie wspomagające w prowadzeniu terminarza wizyt. Usługa dostępna jest ze smartfonów, tabletów i komputerów, dzięki czemu jest wygodna w obsłudze z każdego miejsca i w każdym czasie - również poza godzinami pracy recepcji. Firma oferuje elastyczne warunki współpracy - pakiety cenowe dostosowane do specyfiki biznesu, brak stałej umowy oraz możliwość rezygnacji z usługi w dowolnym momencie, a ponadto dwutygodniowy darmowy okres próbny. Klienci mogą wystawiać opinie i wpisywać sugestie, które stanowią jedną z metod oceny pracy i wydajności zespołu pracowników. Istnieje również możliwość automatyzacji działań marketingowych oraz automatycznego wysyłania wiadomości z przypomnieniem o terminie wizyty, co wpływa na oszczędność czasu właścicieli i pracowników recepcji. Terminarz wizyt jest czytelny i przejrzysty, wspomaga tym samym ustalania grafiku pracy.