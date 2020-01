Edystanse.eu - akcesoria i części zamienne do samochodów

Edystanse.eu to firma, której właścicielem jest większa marka – Sobimax. Marka słynie z szerokiego i bogatego asortymentu do kół i felg samochodowych między innymi takich jak: nakrętki, śruby, pierścienie centrujące, zapieczpieczenia do kół, czy dekielki. Firma edystanse.eu cieszy się ogromnym zaufaniem klientów. Marka do każdego zlecenia oraz klienta podchodzi z ogromnym zaangażowaniem, niezależnie od tego czy jest to mała czy duża firma.P.P.H. "Sobimax" SOBIMAX WOJCIECH SOBASIKul. Wróblowicka 455-330 Miękinia, Lutyniatel. 509 725 161NIP 8941138835REGON 931892360http://edystanse.eu/