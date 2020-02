Easy / Surf Shop - sprzęt do sportów wodnych

Easy Surf Shop to sklep internetowy oferujący szeroki asortyment sprzętu do uprawiania sportów wodnych. W ofercie znajdują się między innymi deski i żagle windsurfingowe, deski kitesurfingowe, deski sup, pianki pływackie, odzież i akcesoria, a także sprzęt żeglarski. Easy Surf Shop to także sklep stacjonarny w Poznaniu. Obsługa sklepu to pasjonaci od lat uprawiający sporty wodne, dlatego klienci mogą mieć pewność profesjonalnego doradztwa i dbałości o szczegóły. Sklep Easy Surf współpracuje z największymi markami ze świata sportów wodnych, produkty, które oferują są oryginalne i profesjonalne.