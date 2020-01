Dynarek Meble to rodzinna firma. Istnieje w Lublinie od od jakiegoś czasu. Osiągnęła już stabilną pozycję i wielu zadowolonych klientów. Mała firma gwarantuje osobiste podejście do każdej realizacji, pełną kontrolę nad projektem, pełną zrozumienia atmosferę i profesjonalną komunikację. Dynarek Meble projektuje dostosowane do potrzeb meble na indywidualne zamówienie. Każdy kto chce mebli na wymiar a przy tym mieszka w Lublinie, może złożyć zamówienie w Dynarek Meble. Firma obiecuje 100% satysfakcji z wykonanego zamówienia, komfortowe meble, dobrej jakości wykończenie i doskonałe dopasowanie do aranżacji pomieszczenia. Oferta obejmuje meble na wymiar: kuchenne, łazienkowe, szafy, do biura, do pokoju dziennego itd. Projekty tworzone są dla klientów indywidualnych, oraz korporacji.