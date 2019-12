Domek Bam Bam. Prywatny Żłobek

Żłobek położony jest w zielonej okolicy, w pobliżu Lasku Bielańskiego. Mieści się w przestronnym domu. Sale zabaw i sypialnie zaprojektowane są pod kątem możliwości i potrzeb małych dzieci, tak, by dawać im poczucie bezpieczeństwa i estetyki oraz zachęcać do wielorakiego działania. Naszym atutem jest także piękny i wyjątkowo zielony ogród, wyposażony w bezpieczną poliuretanową nawierzchnię, która zachęca dzieci do beztroskiej zabawy. W sezonie letnim do dyspozycji maluchów są dwie piaskownice. Jednym z naszych priorytetów jest to, aby dzieci spędzały jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu. By odkrywać i rozwijać talenty dzieci zapewniamy naszym małym podopiecznym zajęcia muzyczne, taneczne, plastyczne, sportowe, a także naukę języka angielskiego poprzez zabawę. Organizujemy też inne atrakcje, takie jak przedstawienia teatralne, koncerty muzyczne, wizytę Św. Mikołaja, bal z okazji Święta Dyni, bal karnawałowy, zajęcia ogrodnicze, zajęcia kulinarne czy sesje zdjęciowe... Zapraszamy! Przyjdź, zobacz, skontaktuj się z nami :-)