DJ Oleśnica, DJ Na Imprezy Oleśnica Raf&Mike Obsługa Imprez Okolicznościowych

Raf&Mike to nazwa, która wywodzi się od doświadczonego i profesjonalnego duetu kreatywnych DJ’ów. Duet prezenterów muzycznych tworzony jest przez Rafała i Michała. Nasza marka została stworzona od podstaw. Naszym celem priorytetowym jest profesjonalna obsługa oprawy muzycznej na wszelkie imprezy okolicznościowe. Posiadamy ponad 10-letnie doświadczenie w graniu imprez oraz masę spędzonych godzin za konsolą.Naszą misją i celem jest pełen profesjonalizm w działaniu jako DJ na imprezy okolicznościowe. Mamy za sobą setki godzin spędzonych za konsolą. Przemawia za nami ogromne doświadczenie, wiedza, kreatywność, energiczność i dynamizm. Nasze imprezy okolicznościowe, są zawsze udane pełne pozytywnej atmosfery i sukcesu. Dzieje się tak, ponieważ podchodzimy do tego z ogromnym sercem, chęcią, energią i zapałem.Nasza historia zaczęła się od naszego rodzimego miasta Oleśnica. To tutaj nasze doświadczenie zdobywaliśmy już od młodych lat poprzez niezliczone ilości godzin zagranych imprez. W naszym mieście byliśmy rezydentami różnych klubów w Oleśnicy. Będąc z czasem oficjalnie już rezydentami klubów Skorpion, Nautilus i Avangarda organizowaliśmy cykliczne imprezy specjalne.. Graliśmy z wieloma gwiazdami polskiej sceny klubowej w ramach występów najlepszych DJ’ów z całej Polski.Kolejnym atutem, który przemawia za nami, jest bardzo bogata kolekcja legalnej muzyki, ponieważ należymy do organizacji DJ Promotion. Skrupulatnie zawsze ze smakiem dobieramy repertuar muzyczny do zleconej nam oprawy muzycznej imprezy. Nasza oferta przygotowana dla Państwa jest idealna dla każdego, kto organizuję imprezę. Mamy elastyczne podejście do klienta, na życzenie klienta gramy utwory z listy przygotowanej przez osobę organizującą imprezę okolicznościową.Mamy spore doświadczenie w branży muzycznej, wiemy jak ważną rolę odgrywa profesjonalny DJ sprzęt. To dzięki niemu oprawa muzyczna oddaje perfekcyjnie klimat i atmosferę imprezy. Nasz sprzęt jest nowy, został zakupiony w sklepie MusicExpress. Stawiamy na marki sprawdzonych renomowanych firm, które nigdy nas nie zawiodły! W zakładce opinie można przeczytać wystawione opinie od naszych klientów, którzy skorzystali z naszych usług.