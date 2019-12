Jeżeli szukasz profesjonalnej firmy zajmującej się fotoceramiką, to zapoznaj się z ofertą firmy Dekografix. W jej salonie znajdziesz narzędzia służące do druku na materiałach ceramicznych. Wśród artykułów wymienić można profesjonalne drukarki i tusze, tonery ceramiczne i laminaty. Klienci mogą skonfigurować sprzęt zakupiony w salonie, jak i poza nim. Fachowa kalibracja pozwoli na doskonałą współpracę drukarek i tonerów ceramicznych.Dla najbardziej wymagających Klientów firma przygotowała stoły do sitodruku oraz piece do ceramiki. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii piece są energooszczędne i bezpieczne w eksploatacji. W zależności od potrzeb specjaliści firmy doradzą rozmiar pieca ogrzewanego energią elektryczną lub gazem ziemnym. Dekografix oferuje artykuły skierowane do profesjonalnych zakładów fotoceramicznych, hobbystów oraz pracowni artystycznych. Firma zadba o sprawny proces druku od wyboru grafiki poprzez jej obróbkę aż do umieszczenia na ceramice i wypalenie. Efekt końcowy zadowoli najbardziej wymagających Klientów.