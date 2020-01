CzajnikiFiltrujące

Filtr eliminuje z wody z kranu wszystko to, co źle wpływa na jej zapach, barwę oraz klarowność, jednak ponadto to, co jest groźne dla naszego zdrowia. Filtry w dzbanach DAFI są wydaje przez okres około 4 tygodni, a w przeliczeniu na wodę ich żywotność liczy prawie 150-200 litrów przefiltrowanej wody. Wodę kranową, jaka została przefiltrowana w dzbanku DAFI możliwe jest bezpośrednio pić, gotować na jej bazie posiłki dla rodziny oraz dla dzieci i niemowląt, podawać zwierzętom, nalewać do sprzętów AGD (czajniki, żelazka) czy również przygotowywać na jej bazie gorące oraz zimne napoje. Oczyszczanie wody za pomocą dzbanków ma wiele korzyści dla zdrowia, dla portfela i naturalnie dla środowiska naturalnego.