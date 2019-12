CMS Polska to hurtownia sprzętu medycznego specjalizująca się głównie w asortymencie jednorazowego użytku. Stale powiększamy nasz asortyment dostosowując go do zmieniających się potrzeb naszych klientów. Kompleksowe rozwiązania, obejmujące nie tylko sprzęt medyczny, ale i zapotrzebowanie na wszelkie produkty niezbędne do codziennej pracy placówek medycznych. W ofercie znajdują się m.in szczoteczki do fluoryzacji. Szczoteczki posiadają certyfikat potwierdzający fakt, że nie zawierają żadnych substancji szkodliwych w tym ftalanów, wpisanych na listę kandydacką SVHC, zgodnie z artykułem 33 rozporządzenia Parlamentu i Rady (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).