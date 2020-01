Cleaning center

Jesteśmy rodzinną firmą z wieloletnim doświadczeniem w branży usług sprzatajacych . Stawiamy na nowoczesność i wysoką jakość oferowanych przez nas usług .Do klienta zawsze podchodzimy indywidualnie. Jesteśmy w stanie zagwarantować , że nasze usługi będą wykonywane od A do Z zachowując najwyższe standardy pracy i higieny .Sprzątamy Placówki medyczne, biura ,domy jednorodzinne, mieszkania Oferujemy :-Sprzątanie regularne ,generalne ,okolicznościowe, dodatkowe- sprzątanie przed i po wynajmie , sprzątanie po remoncie , sprzątanie mieszkań i domów od A do Z , sprzątanie biur od A do ZDziałamy na terenie Warszawy i okolic .Co nas wyróżnia :Profesjonalizm , konkurencyjne ceny , dokładność, wysokie standardy pracy , profesjonalny sprzęt i środki, rodzinna atmosfera Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.