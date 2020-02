BusinessRoom to wyjątkowe centrum konferencyjne w centrum Warszawy. Położone jest na 10 piętrze budynku i wielu Klientów regularnie decyduje się na skorzystanie z jego usług. Dobre skomunikowanie połączeń i bliskość obiektów noclegowych sprzyja spotkaniom biznesowym organizowanym przez przedsiębiorców z całego kraju. W ramach współpracy można liczyć między innymi na:•nowoczesne sale konferencyjne do wynajęcia z kompleksowym wyposażeniem,•bezprzewodowy dostęp do Internetu, dzięki czemu wszyscy uczestnicy spotkania mogą z niego swobodnie korzystać,•usługi cateringowe, w których zakres wchodzą między innymi przerwy na kawę oraz smaczny lunch, który pozwoli nabrać sił na dalsze dyskusje i negocjacje,•profesjonalną pomoc techniczną,•obsługę recepcyjną, która elastycznie podchodzi do potrzeb wszystkich klientów.Dzień przed szkoleniem można dostarczyć na miejsce własne materiały i sprzęty, które zostaną w bezpieczny sposób przechowane. Wynajem sal konferencyjnych w Warszawie możliwy jest w bardzo korzystnych cenach.