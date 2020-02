Prowadzimy sklep internetowy o bardzo dużej tradycji. Firma powstała w 2008 i cały czas się rozwija. Chcemy pokazać kobietom, że piękno nie zna rozmiaru, wystarczy tylko dobrać odpowiedni fason i podkreślić swoją urodę. Oferowane przez nas produktu to najczęściej polska odzież xxl, idealnie odszyta, w dobrych cenach. Zajmujemy się sprzedażą ubrań w dużych i bardzo dużych rozmiarach (od 48 do 64). Są to min. bluzki xxl, tuniki xxl, modne i kobiece spódnice size plus, nie zabraknie pięknych sukienek dla puszystych na każą okazję oraz wygodnych, ponadczasowych spodni w wielu fasonach.