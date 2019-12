Auto z Kierowcą Częstochowa Wynajem Samochodu na Wesele Ślub Wieczór Panieński Kawalerskie Transport Gości Weselnych

Drogi Kliencie!Usługę wynajmu samochodu z kierowcą kierujemy do klientów, którzy wymagają indywidualnego podejścia do transportu osobowego od drzwi do drzwi oraz pod wskazany adres. Podchodzimy do potrzeb każdego klienta profesjonalne i elastycznie. Realizujemy przewozy ludzi z odbiorem klienta z dowolnego miejsca i dla oszczędności zawsze planujemy najbardziej optymalną trasę. Zapewniamy bezpieczeństwo oraz wysokie standardy obsługi. Mamy doświadczonych kierowców, którzy prezentują wysoką kulturę osobistą. Nasz prywatny kierowca do wynajęcia zna również języki obce.Oferujemy międzymiastowe, międzynarodowe przewozy osób, miejskie i pozamiejskie ekspresowe przesyłki. Realizujemy kursy miejskie i pozamiejskie z bagażami.Samochód można wynająć na godziny lub według taryfy za kilometr.Nasza flota to głównie nowe samochody marki TOYOTA PRIUS+ 2016. Wygodne auto z kierowcą jest do Twojej dyspozycji o każdej porze dnia i nocy. Bezpieczny samochód 5 lub 7 osobowy z szoferem wyposażony jest w klimatyzację oraz zestaw audio-wideo.Zapytaj o nasz cennik. U nas cena za wynajem samochodu osobowego z kierowcą jest zawsze do negocjacji - tanio.Zapraszamy do współpracy!Zamówienie samochodu z kierowcą / zapytania można składać telefonicznie (32) 746 6606 lub przez kontakt / email.