Salon ALBERO MEBLE w Łodzi działa na rynku wnętrzarskim od blisko dekady. Wszystkie nasze meble są wykonywane ręcznie w Indiach,przez wysokiej klasy fachowców. Do produkcji używamy litego drewna palisandru i mangowca. Realizujemy indywidualne zamówienia według projektów inwestora.W ofercie posiadamy także szeroki wybór mebli tapicerowanych. W czasach produkcji masowej , ekskluzywne, ręcznie robione produkty są wartością sama w sobie. Posiadanie w swoim domu czegoś co jest zrobione według własnego pomysłu, daje niesamowitą satysfakcję i możliwość realizacji własnej wizji.Zapraszamy do współpracy osoby kreatywne, lubiące przełamywać standardy. Nasze indywidualne podejście do klienta pomoże Wam stworzyć wnętrza unikatowe , inne niż wszystkie.Zapraszamy do salonu stacjonarnego przy Ul.Niciarnianej 43 w Łodzi. Nasza wykwalifikowana kadra,pomoże Państwu w doborze odpowiednich modeli,a blisko 400 metrowa ekspozycja ,pozwoli za zapoznanie się na żywo z naszym bogatym asortymentem.ZAPRASZAMY :PON-PT 10-17 ,SOBOTA 10-14