Aktualne oferty pracy Dafi

Poszukujesz ciekawej pracy w firmie z wieloletnią tradycją? Dafi to polska marka jaka zajmuje się wykonywaniem urządzeń do filtrowania wody takich jak dzbanki i butelki filtrujące. Dlaczego warto pracować dla firmy Dafi? Dafi to firma z stabilną sytuacją na rynku, która daje okazję awansu oraz korzystne zarobki. W firmie panuje przyjacielska atmosfera, jaka jest wyjątkowo ważna podczas pełnienia powszechnych zadań. Dafi to marka która należy do firmy Formaster jaka jest pierwszą oraz jedyną polską firmą tworzącą filtry do wody. Dołącz do prężnie rozwijającej się marki oraz buduj innowacyjne i niepowtarzalne artykuły.