Aerheads - Prywatne Pożyczki Pozabankowe UK

Witam serdecznie na stronie poświęconej pożyczkom prywatnym. Ze względu na moje zainteresowania naukowe, znaczna część rozważań dotyczy materii własności intelektualnej - przede wszystkim prawa autorskiego i patentów. Obszar ten jest jednak także analizowany w konwencji ekonomicznej analizy prawa.Część wpisów ma charakter stricte naukowy. Zwykle nawiązują one do moich publikacji, wystąpień lub prowadzonych aktualnie badań. Bywają one ich streszczeniem, podsumowaniem, a czasem po prostu przedstawieniem pewnych koncepcji. Istotną cześć strony stanowią jednak także wpisy o charakterze komentarzy do bieżących wydarzeń, przepisów, czy konkretnych polityk publicznych. Obszary te są oczywiście omawiane w konwencji ekonomicznej analizy prawa. Na tej bazie przedstawiam też propozycje rozwiązań komentowanych spraw.Zachęcam gorąco do zapoznania się z blogiem, który postaram się sukcesywnie rozbudowywać. Namawiam także do dyskusji o poruszanych tematach w komentarzach pod poszczególnymi wypisami. W razie potrzeby kontaktu, odsyłam do sekcji "O autorze".Życzę miłej lektury.